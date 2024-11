Murray farà da allenatore a Djokovic: “Non gli piaceva stare in pensione”

Londra, 23 novembre 2024 – “Comunque non gli piaceva stare in pensione”. E’ durato appena qualche mese il ritiro di Sir Andy Murray. A fargli rimettere le scarpe – questa volta da allenatore -, ci ha pensato l’amico Novak Djokovic. Già, lo scozzese affiancherà il campionissimo serbo almeno fino al termine degli Australian Open.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

L’annuncio arriva proprio da Nole con un post su Instagram, poi rilanciato da tutte le principali pagine tennistiche. Stessa età (sono nati a pochi giorni di distanza), i due hanno dato in 25 anni fiato a una delle più grandi sfide sportive di sempre. Si sono affrontati a livello di circuito maggiore per 36 volte in carriera: 25 vittorie di Djokovic e 11 di Murray; due di questi 11 successi dello scozzese nella finale dello US Open 2012 e a Wimbledon 2013.

E’ una favola a lieto fine? Sicuramente sarà una svolta nella carriera di Djokovic. L’obiettivo è dimenticare un 2024 che rappresenta una delle sue peggiori stagioni in carriera e lanciare la sfida al numero 1 del mondo, l’azzurro Jannik Sinner.

Per Andy invece è un grande ritorno anche se non da giocatore. Lo scozzese ha scelto quest’anno di allontanarsi dalle scene dopo anni di calvario per via dei tanti problemi all’anca.