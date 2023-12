Nadal torna in campo dopo un anno di stop: “Ci vediamo a Brisbane”

Madrid, 1 dicembre 2023 – Il momento tanto atteso dagli appassionati di tennis è finalmente arrivato. Rafa Nadal ha annunciato sui social il ritorno in campo: “Dopo un anno è arrivato il momento di tornare a giocare. Ci vediamo a Brisbane”, nella prima settimana di gennaio, con vista sugli Australian Open.

Il tennista spagnolo non gioca una partita ufficiale da quando ha perso il 18 gennaio al secondo turno degli Australian Open contro Mackenzie McDonald e ora ha dato la data del suo rientro.

L’ex numero al mondo, 37 anni, che si allena regolarmente dallo scorso ottobre dopo l’operazione all’anca, sarà impegnato nella prossima edizione degli Australian Open, il primo major della stagione 2024 (dal 14 al 28 gennaio). Per il torneo di Melbourne, Nadal riceverà un invito dall'organizzazione perché attualmente è al 663esimo posto del ranking Atp.

"Penso che non merito di chiudere così, credo di aver lavorato sodo per tutta la mia carriera – le parole di Nadal – . Lavorerò ancora duramente per finire la mia carriera nel modo giusto. Dopo un anno lontano dalle competizioni, è tempo di tornare. Sarò a Brisbane nella prima settimana di gennaio, ci vediamo lì".