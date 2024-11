Bellucci saluta la top 100. Subito ko in Giappone

Si chiude con la seconda sconfitta consecutiva al primo turno la pazzesca stagione di Mattia Bellucci che in un anno lo ha portato dalla posizione n°177 Atp fino alla soglia della top-100. Il 23enne bustocco è stato battuto dal tedesco Christoph Negritu (n°409) per 6/7, 6/2, 7/5 sul cemento del challenger 75 di Yokkaichi, rimanendo probabilmente senza benzina per lo sprint finale al culmine di un’annata in cui Bellucci ha giocato la bellezza di 84 partite. Ora c’è il dubbio di entrare di diritto nel tabellone principale degli Australian Open di gennaio. Saprà se l’obiettivo è centrato solo la prossima settimana, quando sarà annunciata l’entry list dello Slam del 2025.Silvio De Sanctis