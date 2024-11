DOPO LE GRANDI SFIDE. Svolta Djokovic . Murray nuovo coach

"Comunque non gli piaceva stare in pensione". E’ durato appena qualche mese il ritiro di Sir Andy Murray. A fargli rimettere le scarpe – stavolta da allenatore -, ci ha pensato l’amico Novak Djokovic. Già, lo scozzese affiancherà il campionissimo serbo almeno fino al termine degli Australian Open. Stessa età (sono nati a pochi giorni di distanza), i due hanno dato in 25 anni fiato a una delle più grandi sfide sportive di sempre. E’ una favola a lieto fine? Djokovic vuole dimenticare un 2024 che rappresenta una delle sue peggiori stagioni in carriera e lanciare la sfida a Sinner.