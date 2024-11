Coppa Davis 2024, Italia-Australia: orario e dove vedere la semifinale

Malaga (Spagna), 22 novembre 2024 - Superato (a fatica) l'ostacolo Argentina, per l'Italia adesso c'è da battere l'Australia per raggiungere l'atto conclusivo della Coppa Davis 2024: l'appuntamento per la semifinale è per sabato 23 novembre a partire dalle 13, sempre al José Maria Martin Carpena di Malaga. Chi vince sfiderà domenica 24 novembre a partire dalle 16 l'Olanda, che ha avuto la meglio nell'altra semifinale contro la Germania.

Orario e dove vedere Italia-Australia di Coppa Davis 2024

Come da regolamento, il primo match, al via dalle 13, sarà un singolare, così come quello successivo, che potrebbe avere luogo a partire dalle 15. In caso di pareggio, per dirimere la contesa servirà il doppio, a sua volta previsto tra le 17 e le 18. L'evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2 e, in streaming, sul dispositivo RaiPlay. In alternativa, la maratona tennistica sarà visibile anche a pagamento su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Tennis (numero 203): disponibile anche lo streaming sui dispositivi Sky Go e Now.

Le possibili scelte di Volandri

Nel bene e nel male, quanto successo con l'Argentina potrebbe influenzare le scelte del capitano Filippo Volandri. I primi nodi, ovviamente, riguardano i singolari e in particolare il primo. La brutta prestazione di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo ha lasciato pesanti scorie al punto che ad aprire le danze in casa Italia dovrebbe essere Matteo Berrettini, che dovrebbe vedersela con Thanasi Kokkinakis, il numero 2 dell'Australia: tra i due giocatori non ci sono precedenti a referto. Il secondo singolare dovrebbe riguardare i due numeri 1: da una parte, ovviamente, Jannik Sinner e dall'altra Alex De Minaur, sotto addirittura per 0-8 in questo testa a testa. Tra i precedenti figura anche quello di un anno fa proprio a Malaga, quando la sfida tra gli azzurri e gli oceanici ebbe luogo in occasione della finale.

Dubbio doppio e l'allenamento saltato di Sinner e Berrettini

Infine il doppio, diventato un enigma. I titolari sono gli specialisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, pronti a trovarsi dall'altro lato del campo Matthew Ebden e Jordan Thompson. Eppure, il pensiero stupendo della coppia Sinner-Berrettini, a maggior ragione dopo la prova di forza che è valsa a stendere l'Argentina, esiste, eccome. In attesa delle scelte di Volandri, i due azzurri avrebbero dovuto sfidarsi in un set di allenamento sul Centrale del José Maria Martin Carpena, ma le luci dell'impianto si sono improvvisamente abbassate. Sinner e Berrettini, dopo il consueto riscaldamento riguardante principalmente la parte superiore del corpo, hanno palleggiato e poi fatto in tempo a disputare appena 3 game prima di dover cedere il campo ai giocatori olandesi, i futuri finalisti del torneo.

