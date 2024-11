Coppa Davis, c’è la semifinale Italia-Argentina. Berrettini e Sinner in singolare

Malaga, 23 novembre 2024 – Italia-Australia un anno dopo. Appuntamento alle 13 con la semifinale di Coppa Davis, che vede la formazione di capitan Volandri giocarsi la finale con gli australiani, già battuti proprio nel match conclusivo dell’edizione 2023. Un anno fa l’Italia si è presa la sua seconda coppa del mondo della storia dopo il successo del 1976. Ora cerca la tripletta. Il format è sempre lo stesso. Vince chi ha la meglio in due partite su tre. E Volandri non ha sciolto il nodo: Musetti in panchina dopo la prestazione non all’altezza contro Cerundolo. Sarà Matteo Berrettini a giocare il primo singolare, con Sinner nella seconda frazione. Punto interrogativo sull’eventuale doppio. Volandri ha nel suo paniere il più che rodato duo Bollelli-Vavassori, reduce da una stagione superlativa. L’alternativa è un bis di Sinner-Berrettini: il doppio visto con l’Argentina merita una seconda volta.

Sinner e Berrettini in doppio a Malaga contro l'Argentina (Ansa)

La giornata in diretta