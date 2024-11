Coppa Davis, la finale Italia-Olanda con Berrettini e Sinner. La giornata in diretta

Roma, 24 novembre 2024 - È ancora finale per l'Italia del tennis, la seconda consecutiva in Coppa Davis dopo il trionfo di un anno fa. Questa volta a dividere gli Azzurri dalla seconda insalatiera di fila c'è l'Olanda, avversaria battuta nei quarti di Malaga nel 2023 e nel girone di qualificazione di Bologna a settembre, sempre per 2-1. Secondo i bookie però questa volta non c'è storia grazie alla coppia Sinner-Berrettini: come riporta Agipronews, Italia avanti a 1,12 su Snai e 1,14 su Planetwin365, contro la storica prima volta Orange vista a 6,50 su William Hill.

Jannick Sinner e Matteo Berrettini (foto Ansa)

Il match in diretta