Finale Coppa Davis Italia-Olanda: chi gioca, orario e dove vederla in tv

Malaga, 23 novembre 2024 – Manca ancora un passo per la seconda Davis consecutiva. Dopo aver aspettato 47 anni dalla prima, con la vittoria di Malaga nel 2023 in finale sull’Australia, l’Italia può infilare il back to back e per farlo dovrà battere l’Olanda, che l’anno scorso gli azzurri incontrarono nei quarti di finale. Gli orange non vanno sottovalutati e fino a qui sono stati capaci di un grande cammino. Hanno prima eliminato a sorpresa la Spagna, battuto Nadal da Van de Zandschulp, poi Alcaraz aveva pareggiato sconfiggendo Griekspoor ma il doppio di Koolhof-VdZ ha inflitto una dura sconfitta ai padroni di casa con Alcaraz e Granollers, poi in semifinale i tedeschi con un perentorio due a zero. Insomma, una squadra da tenere d’occhio, ma l’Italia, ovviamente, sarà guidata da Jannik Sinner e coadiuvata da un ritrovato Matteo Berrettini.

Non ci si può nascondere, l’Italia parte favorita. Il numero uno olandese, ovvero colui che incrocerà Jannik Sinner nel secondo singolare, è Tallon Griekspoor, numero 40 delle classifiche mondiali e giocatore sicuramente di buon livello, soprattutto sul veloce, ma non dotato del talento del numero uno. I precedenti sono tutti a favore di Jannik che lo ha battuto in semifinale a Rotterdam nel 2023 (7-5, 7-6), poi proprio a Malaga l’anno scorso (7-6, 6-1), di nuovo in semifinale a Rotterdam questa stagione, indoor per 6-2 6-4 e infine ad Halle sull’erba in tre set. Il numero due è invece Botic Van de Zandschulp, numero 80 al mondo, che andrà a scontrarsi con Matteo Berrettini, presumibile che Volandri non cambierà formazione rispetto alla semifinale, e anche qui i precedenti sono favorevoli. Quattro a zero per Matteo, con ultima sfida a Tokyo sul cemento outdoor dove il romano vinse 6-3 6-4. C’è anche qui un precedente in Davis nella fase a gironi a Bologna dove Berrettini vinse in tre set 3-6 6-4 6-4. Non sarà una partita agevole. In doppio toccherà probabilmente a Koolhof, specialista, in coppia proprio con VdZ, coppia capace di battere Alcaraz e Granollers nella sfida decisiva con la Spagna. Koolhof è uno specialista ed è arrivato in grande forma alla fase finale della Davis con un curriculum di 21 titoli vinti sul massimo circuito e non andrà affatto sottovalutato. In chiave Italia, Volandri stabilirà chi far giocare in un eventuale doppio solo all’ultimo momento, cercando di capire le condizioni fisiche di Berrettini che in semifinale è stato in campo tre ore contro Kokkinakis. Sinner, ovviamente, difficilmente rimarrebbe fuori in un eventuale doppio di spareggio.

La finale di Coppa Davis si gioca a Malaga domenica 24 novembre con orario di inizio alle 16. Prevista la doppia diretta televisiva. In chiaro live su Rai Due e in streaming su Raiplay. A pagamento diretta su Sky Sport 1, canale 201, e Sky Sport Tennis, canale 203. In streaming su Sky Go e Now Tv. L'Italia del tennis all'appuntamento con la storia, per la seconda volta consecutiva.