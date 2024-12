Oggi dalle 7.30 a Sydney, mentre Kyrgios attacca ancora Sinner. Cobolli e Paolini, gli azzurri cercano il tris nella United Cup

Debutta contro la Svizzera alle 7.30 italiane (diretta Supertennis) la squadra italiana schierata a Sydney nella United Cup, manifestazione a squadre miste in cui l’Italia cerca un tris clamoroso dopo Davis e Billie Jean King. La preparazione è andata benissimo, parola del capitano azzurro Renzo Furlan. Gli elvetici a sorpresa hanno battuto la Francia nel primo match del girone a tre, e siccome passano la prima classificata e la migliore seconda dei tre gruppi di Sydney, è chiaro che il primo match è già fondamentale per l’Italia. Le punte di diamante sono Jasmine Paolini, attualmente numero 4 nel ranking, e Flavio Cobolli, 32 al mondo, che aprirà alle 7.30 con il singolare maschile contro contro Dominic Stricker (n.300). Poi la Paolini se la vedrà con Belinda Bencic (n.487), rientrata nel tour a ottobre dopo aver partorito a fine aprile. Infine il doppio misto con Andrea Vavassori e Sara Errani, vincitori in questa specialità allo US Open, contro Stricker-Bencic. L’Italia poi sfiderà la Francia a partire dalle 0.30 di domani notte.

In Australia ci sono quasi tutti, nei primi appuntamenti della stagione. C’è anche al rientro dopo 18 mesi per infortunio il tennista di casa Nick Kyrgios, nemico giurato di Jannik Sinner, che ieri è tornato ad accusare il numero uno e anche la Swiatek, per i casi di doping: "L’integrità del tennis in questo momento è a rischio, tutti lo sanno, ma nessuno ne vuole parlare, è orribile. Penso che la gente stia cercando di nascondere la questione sotto il tappeto".