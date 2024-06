Paolini-Errani, niente lieto fine al Roland Garros. Vincono Gauff e Siniakova

Parigi, 9 giugno 2024 - Dove si spezza un sogno, senza lieto fine, ne inizia un altro. Quello olimpico. Sara Errani e Jasmine Paolini si fermano solo all’ultimo atto del Roland Garros, battute in finale dalla coppia-sorpresa Gauff-Siniakova per 7-5, 6-3. Ma come ha detto anche Sarita (finalista in singolare nel 2012 e vincitrice in doppio con Roberta Vinci): “Ci rivediamo fra qualche settimana, perché noi abbiamo un sogno”, e il riferimento è ovviamente ai Giochi di Parigi di quest’estate.

Gli azzurri falliscono quindi tutte e tre le finali dello Slam parigino. Ma resta un ottimo bottino di punti per i nostri portacolori: Sinner da domani sarà numero uno del mondo, Paolini entra per la prima volta in top ten (numero 7 Wta) e nei doppi gli azzurri occupano posizioni di vertice. Per la promessa americana Coco Gauff si tratta del primo trofeo Slam in doppio: per Siniakova i invece è il terzo a Parigi, l’ottavo complessivo. È la ceca a dirigere la finale in pratica, dopo aver portato la sua compagna, al termine di una cavalcata pazzesca fino al trofeo.