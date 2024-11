Paolini, super debutto alla Finals: Rybakina sconfitta in due set

Riyadh, 2 novembre 2024 – Un esordio da ricordare quello per Jasmine Paolini alle Wta Finals in corso sul veloce indoor della King Saud University Sports Arena di Riyadh. L'azzurra, 28 anni e numero 4 Wta, nella sfida valida per il Gruppo Viola ha battuto per 7-6 (5) 6-4, in 1 ora e 44 minuti, la kazaka Elena Rybakina, n.5 Wta, alla seconda partecipazione consecutiva alle Finals e al rientro nel tour dopo una pausa di oltre due mesi.

Lunedì Paolini sfiderà l'altra vincente del girone, la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1), che in apertura di giornata aveva superato anche lei in due set la cinese Qinwen Zheng (n.7).

Ovviamente soddisfatta a fine partita Jasmine Paolini che si è detta "veramente felice di aver vinto". Soprattutto perché era all'esordio nella competizione: "Era la prima volta, forse ero condizionata anche da questo. Sono contenta di aver vinto in 2 set e di aver visto qualche italiano qui, grazie per il supporto".