Paolini, il sogno è realtà: batte Kalinskaya e vince il primo master mille a Dubai

Dubai, 24 febbraio 2024 – La tensione della prima volta rallenta il tennis di Jasmine Paolini, ma a lei non importa. Al suo debutto in una finale mille nel Wta di Dubai, la toscana batte in un’autentica battaglia 6-4/5-7/6/7 la straripante russa Kalinskaya. La vera outsider del torneo: partita dalle qualificazioni, ha preso lo scalpo di diverse tenniste top ten e pure della numero uno polacca Iga Swiatek. Applausi veri per la 28enne azzurra, che nonostante la sconfitta agguanta la 16esma posizione in classifica (suo best ranking) ed entra di diritto nell’olimpo del tennis azzurro al femminile. E’ la quinta italiana a spingersi all'ultimo atto dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi (vincitrice di Montreal 2021).

La partita

Non basta un parziale di 8 punti a 0 a favore dell’atleta della Garfagnana per togliersi dal pantano di un match iniziato col piede sbagliato (ovvero con un break praticamente immediato sull’azzurra). La russa Kalinskaya nel primo set è un rullo compressore, forte di una cavalcata incredibile partita dalle qualificazioni. Per lei una striscia di vittorie lunghissima che comprende anche scalpi importanti del calibro di Ostapenko e Swiatek. L’avversaria di Paolini riesce a far valere le sue lunghe leve, e nonostante Jasmine giochi una partita di sacrificio, dall’altra parte del campo arrivano bordate continue. Le due si scambiano i break, fino al 6-4 definitivo a favore di Kalinskaya.

A inizio secondo set la russa continua a giocare con una freddezza invidiabile e si guadagna subito il break in apertura sull’azzurra. Paolini è quindi costretta a recuperare: finisce sotto 3-1, poi strappa il break nuovamente all’avversaria facendosi più aggressiva. Jasmine prova a proporre palle cariche alla russa, che però rimbalzando più alte permettono a Kalinskaya di spingere con tutta la sua potenza: gli errori dell’avversaria arrivano invece con traiettorie più basse. La 28enne azzurra si fa coraggio e strappa il servizio al fotofinish all’avversaria complice un primo punto frutto di un rovescio steccato, che assume una traiettoria imprendibile: 7/5.

Nel set decisivo, è ancora una volta è il servizio a sporcare la prestazione dell’azzurra. Paolini perde per la terza volta in apertura di parziale la battuta ed è costretta a inseguire come ha fatto per tutta la partita. Jasmine gioca bene, ma alla russa riesce praticamente tutto mentre fa partire traccianti da ogni parte del campo. Sul più bello, quando tocca a Kalinskaya avanti 5-4 chiudere la partita, Paolini opera il break senza mollare la partita di un metro. Poi da lì sembra tutto in discesa: la russa non vede più il campo e l’azzurra può sollevare un trofeo che vale la storia