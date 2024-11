Paolini ko alle Wta Finals, Sabalenka vince coi brividi. Con Zheng l’ultima chance

Riad, 4 novembre 2024 – Jasmine di nome e ’combattente’ per definizione questa volta non bastano. La tigre ferita Sabalenka supera lo spavento, batte l’azzurra e la costringe a giocarsi tutto mercoledì (contro Zheng) per centrare una prima storica semifinale azzurra al ’masters’ femminile di Riad. Si va verso il match da dentro o fuori dopo la partita dei rimpianti, iniziata nel buco nero di uno 0-4 e quasi riagguantata nel secondo parziale. La 28enne di Bagni di Lucca gioca in rimonta, infastidisce la tigre bielorussa sfruttandone la velocità dei colpi, ribattendo palla su palla, diventando praticamente un muro da fondocampo. Stessa tattica vincente adottata al primo turno contro Rybakina, ma non basta contro la ben più solida Aryna, oggi – meritatamente – al numero uno del mondo che alza le braccia sul 6-3, 7-5.

Jas insegue per tutto il primo parziale, recupera persino un break alla sua avversaria. Ma è alla ripresa che alza notevolmente il livello del suo gioco. Entrambe operano il break e poi si fanno riprendere un paio di volte. Ed è qui che un po’ trema il braccio della bielorussa: concede due palle set all’azzurra, che però manca in entrambi i casi la chiusura vincente.

Un balsamo per la numero 1 al mondo: da lì s’invola e in pochi colpi si porta a casa la partita. Ora è tempo di fare i calcoli per Paolini. Oggi Zheng ha battuto in tre set (7-6, 3-6, 6-1) Rybakina, e proprio la cinese sarà l’avversaria della toscana. Le due sono a pari punti e ora si trovano davanti a una chance da dentro o fuori. Con una vittoria a testa, chi si aggiudicherà il match passerà alle semifinali di Riad. Se per prima o per seconda lo dirà solamente il risultato dell’altra partita rimasta, quella fra Sabalenka e Rybakina.

Ma non è ancora il momento di fare i calcoli. In ballo c’è un altro cammino, quello nel tabellone di doppio assieme a Sara Erranni. La coppia d’oro olimpica torna in campo a metà mattina (ore 11 in chiaro su Supertennis) dopo la vittoria del primo turno, con l’obiettivo di vincere contro Dabrowski/Routliffe per mettersi in tasca la semifinale delle Wta Finals. Inutile dire che per l’Italtennis sarebbe l’ennesimo storico traguardo dato che Sarita non ci è mai riuscita, nemmeno assieme alla compagna Slam Roberta Vinci.

Nel frattempo, un anno dopo, Sinner cerca la grande vittoria a Torino davanti al pubblico italiano. Accolto come una vera star l’altoatesino oggi ha svolto le visite mediche al J Medical della Juventus, dove in primavera curò anche gli acciacchi all’anca. Oggi i primi allenamenti, tra una settimana parte la caccia al titolo. Da vendicare c’è la sconfitta dello scorso anno contro Djokovic. Ma Jannik non aveva ancora la corona.