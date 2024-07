Wimbledon, i risultati degli italiani nella seconda giornata del primo turno

Londra, 2 luglio 2024 – Dopo un ottimo cammino al Queen’s, nel quale ha raggiunto la finale (poi persa) contro Paul, Lorenzo Musetti prosegue nel suo ottimo momento sull’erba. Nella giornata di oggi, infatti, il tennista di Carrara ha sconfitto in 4 set il francese Lestienne (4-6, 7-6, 6-2, 6-2), qualificandosi al turno successivo dello slam inglese. Dopo un primo set di studio dell’avversario, Lorenzo è salito di livello e ha conquistato i 3 set successivi, dimostrando di nuovo i suoi miglioramenti sulla superficie erbosa. Bene anche Darderi, che nella maratona contro il padrone di casa Choinski riesce a conquistare il passaggio del turno. Tre ore e mezza di gioco totali, nelle quali il tennista di Villa Gesell prima è passato in vantaggio (7-5), poi è stato superato (4-6, 2-6), ma alla fine ha conquistato la qualificazione, vincendo gli ultimi due set (7-5, 6-2). Passa anche Cobolli al debutto nello slam verde contro Hijikata: in quasi 3 ore di gioco. Il tennista fiorentino ha vinto il primo (7-5), il terzo (6-4) e il quarto set (6-4), perdendo soltanto il secondo (4-6): nel complesso, è stata un’ottima prova, che ha permesso a Flavio di guadagnarsi meritatamente il turno successivo. Nel recupero della partita di ieri Bellucci non riesce a sconfiggere la testa di serie numero 14 Shelton, ed è costretto ad abbandonare Wimbledon dopo solo un turno. Dopo un inizio sorprendente, nel quale il tennista di Busto Arsizio ha vinto il primo set (6-4), l’americano ha alzato il livello, conquistando il secondo set (3-6). Mattia è rimasto in partita, vincendo il terzo set (6-3) e portandosi in vantaggio. A quel punto è arrivata la sospensione della partita, che è stata ripresa oggi, ma purtroppo Bellucci non è riuscito a chiudere definitivamente i giochi: Shelton ha vinto i successivi due set (3-6, 4-6) e ha staccato il pass per il turno successivo. Risultato finale: Bellucci-Shelton (6-4, 3-6, 6-3, 3-6, 4-6). Giornata da dimenticare anche per Nardi, che contro la testa di serie numero 30 Etcheverry ha trovato la sconfitta: l’argentino si è dimostrato fin da subito un avversario duro, e ha concluso il match battendo l’azzurro in 3 set (6-1, 6-4, 6-2). Peccato per Luca, che non ha saputo porre rimedio alla solidità dell’avversario, facendosi travolgere dal gioco dell’avversario fin dai primi scambi. L’appuntamento successivo è per la giornata di domani, nella quale scenderanno in campo altri quattro tennisti azzurri: per Fognini ci sarà la difficile sfida contro Casper Ruud (testa di serie numero 8), per Sonego l’avversario sarà Bautista Augut, mentre nel campo principale andrà in scena l’attesissimo derby tra Sinner e Berrettini. Da un lato il finalista dell’edizione del 2021, dall’altro il numero 1 al mondo, nonché primo italiano a raggiungere questo traguardo: chi la spunterà?