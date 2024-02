Rotterdam, Sinner sul velluto. Buona la prima da campione Slam

Vecchie conoscenze, solite abitudini. E’ un deja vu che porta dritto a poco più di un mese fa la partita vinta da Jannik Sinner su Botic Van De Zandschulp (6-3/6-3). Al primo turno del torneo di Rotterdam l’azzurro si è trovato davanti lo stesso avversario del suo Australian Open. Ieri, al ritorno in campo, Jannik non ha praticamente mostrato segni della ’sbornia’ Slam. Partito un po’ teso, è riuscito a sciogliersi e a mettere subito la testa avanti nel primo parziale, breakkando il padrone di casa dopo pochi minuti. Match in controllo e più discese a rete nel secondo set, per dare una scaldata al resto del repertorio. Trova oggi agli ottavi Monfils ( 19,30).