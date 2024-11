Semifinale serie a1. Santa Margherita espugna Crema

Troppo forte Santa Margherita Ligure per il TC Crema nell’andata della semifinale playoff di serie A1 a squadre maschile. La formazione ligure si è imposta in trasferta per 4-2, ipotecando la finale contro il Sudtirol l’8 dicembre. Ad aprire le danze ci ha pensato il vincitore della Coppa Davis Andrea Vavassori, doppista d’eccellenza, superando Nicolas Ionel per 6/3, 6/4, doppiato da Andrea Pellegrino che ha sconfitto Vincent Ruggeri per 6/3, 6/3. A nulla è servito il successo di Riccardo Bonadio, perché Filippo Romano ha allungato sul 3-1 grazie al rapido 6/1, 6/4 su Lorenzo Bresciani. I match di doppio si sono aperti con la vittoria di Arnaboldi e Ruggeri su Castagnola e Romano per 6/3, 7/6, ma a chiudere le danze ci hanno pensato Pellegrino e Vavassori, dominatori su Bresciani e Ionel. Domani il ritorno a campo invertito con l’obbligo per Crema di vincere almeno quattro dei sei incontri per ribaltare la situazione.Silvio De Sanctis