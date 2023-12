Riecco Sinner, allenamento al top con Alcaraz puntando Melbourne

Alicante (Spagna), 21 dicembre – Scambi d’autore al tiepido sole della Comunità Valenciana. Jannik Sinner, numero 4 al mondo ed eroe della seconda Davis italiana, si è allenato oggi con Carlos Alcaraz, secondo del ranking ed ex numero uno. Una sessione di fuoriclasse alla Ferrero Tennis Academy di Villena, diretta dal coach del baby campione iberico.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con i rispettivi staff alla Ferrero Tennis Academy a Villena vicino ad Alicante (Instagram @Janniksin)

Si era parlato di un incontro vero e proprio fra i due domani, ma per ora tutto sembra essersi limitato agli esercizi comuni svoltisi oggi. Tra Sinner e Alcaraz c’è grandissima stima reciproca. E l’altoatesino può vantare uno score positivo con il 20enne che è già stato sul trono mondiale: quattro vittorie e tre sconfitte.

Entrambi prenderanno parte all’Open d’Australia – al via il 14 gennaio – senza tornei intermedi per abituarsi al clima dell’altro emisfero. Una strategia per massimizzare la preparazione fisica in vista di un Major, quello di Melbourne, tradizionalmente massacrante.

”Una buona giornata di allenamento”, posta Jannik sui social. Ma è impossibile che i due non abbiano tirato gli scambi al massimo. Funziona sempre così, tra campioni.