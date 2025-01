United Cup: Paolini e Cobolli ko, l’Italia esce ai quarti con la Repubblica Ceca

Roma, 3 gennaio 2025 – Si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Italia alla United Cup di Sydney, competizione a squadre mista che ha inaugurato la nuova stagione agonistica. Gli azzurri hanno perso 2-0, nei primi due singolari, contro la Repubblica Ceca.

Nel primo match Jasmine Paolini è stata sconfitta 6-2, 6-2 da Karolina Muchova (22esima nel ranking mondiale), nel secondo Flavio Cobolli è stato battuto 6-1, 6-2 da Tomas Machac (numero 25 Atp). Il 24enne di Beroun ha così firmato in terzo successo in altrettanti confronti con il 22enne romano, già battuto al turno di qualificazione dello Us Open 2022 (cemento) e al primo turno del Challenger di Andria (veloce indoor) dello stesso anno.

La Repubblica Ceca, che era stata ripescata come una delle due migliori seconde, in semifinale affronterà gli Stati Uniti. Nelle due edizioni precedenti il team dell’Est Europa era sempre uscito di scena nella fase a gironi.

L’altra semifinale vedrà invece opposte la Polonia (vincitrice sulla Gran Bretagna) e il Kazakhstan.