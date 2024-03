Tennis, Sinner stende anche Struff: è agli ottavi di Indian Wells

Indian Wells, 11 marzo 2024 – La sua superiorità è evidente, anche contro giocatori vicini alla Top 20 mondiale. Jannik Sinner avanza in maniera irresistibile a Indian Wells, strappando il pass per gli ottavi. Di questa classe immensa e non ancora vicina ai suoi limite fa le spese Jan-Lennard Struff, corpulento ed esperto tedesco dal gioco di attacco che nulla può contro il nostro. Finisce 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e 20 minuti: Jannik piazza un break per set, e pure concede tre chances di strappargli il servizio al teutonico, annullandole con l’ormai consueta sicurezza.

”Una partita preparata bene – dice poi Jannik - cercando di conoscere le sue mosse. Ho servito e risposto bene. Non era facile da passare un avversario del genere quando scendeva a rete – aggiunge il 22enne di Sesto – ma tutto ha funzionato. Pochi giocano come Struff sul circuito. Questo genere di sfide ti rende più forte, mi piacciono. Cerco di farli spostare avversari del genere, ma ho fiducia nei miei colpi. Il motivo per cui lavoro tanto è di non sentirmi a disagio nelle giornate in cui non gioco bene, ma oggi poi ho giocato come volevo. Sono riuscito ad anticipare le sue giocate”.

Sinner affronterà negli ottavi di questo prestigiosissimo torneo Masters 1000, in cui insegue anche il secondo posto Atp, il vincente di Cerundolo-Shelton. Gente tosta, ma chi può fargli paura adesso? Sul lento cemento californiano, l’azzurro ha mostrato la capacità di adattarsi ad ogni fase del gioco. La sua capacità tattica, poi, è ora tale da renderlo in grado di controllare il match contro qualsiasi avversario. Contro Struff non è quasi mai sceso a rete, infilando il tedesco con letali colpi da fondo e incroci che si sono rivelati irresistibili.