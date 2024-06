Sinner fra tuffi e capriole batte Marozsan e vola ai quarti di Halle

Halle (Germania), 20 giugno 2024 – Tutti e capriole sull’erba, quasi a scomodare un mostro sacro del tappeto verde come Boris Becker. Continua la cavalcata di Jannik Sinner al torneo di Halle, l’ex giardino di Roger Federer. L’altoatesino vola ai quarti di finale dopo aver battuto in tre set (6-4, 6-7, 6-3) l’ungherese Marozsan.

Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp 500 di Halle

Due ore di gioco e un turno non eccessivamente semplice per l’azzurro, che trasforma ‘solo’ cinque delle 16 palle break concesse dall’avversario.

Sembrava fatta già al secondo set, quando l’azzurro ha avuto a disposizione 2 palle break ma non è riuscito a sfruttarle, e l’ungherese è riuscito a prendere il sopravvento nel tie break.

Ma Sinner sull’erba comincia a macinare gioco. Il punto che fa svoltare la partita è un fantastico recupero del tennista di San Candido, che si tuffa per andare a prendere un dritto stretto dell’avversario, si rialza con una capriola e recupera pure la palla corta, mettendo a segno il passante.

A quel punto Marozsan è come se fosse già negli spogliatoi. L’azzurro si aggrappa alla solidità del servizio e un sbaglia più, riuscendo a piazzare un doppio break. Per lui 37 vincenti, contro una trentina di errori non forzati.