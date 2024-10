Sinner trionfa al Six Kings Slam: battuto Alcaraz in una finale da sogno

La sfida tra i due giovani fenomeni del tennis è stata all'altezza delle aspettative. Sinner ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio sullo spagnolo, in un match che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo punto. Primo set: Alcaraz parte forte e si aggiudica il tie-break per 7-6 ma nel secondo set Sinner reagisce da campione e pareggia i conti, vincendo 6-3. Nel terzo set l'altoatesino completa la rimonta, imponendosi per 6-3 e conquistando il titolo

Un montepremi da record

La vittoria al Six Kings Slam non solo conferma il dominio di Sinner sul circuito, ma gli garantisce anche un premio in denaro straordinario. Il torneo di esibizione saudita, infatti, metteva in palio cifre mai viste prima nel mondo del tennis: 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro) per il vincitore e 1,5 milioni di dollari come gettone di partecipazione per tutti i giocatori. Questo significa che Sinner, grazie al suo trionfo, si porta a casa la bellezza di 7,5 milioni di dollari (quasi 7 milioni di euro), un bottino che supera di gran lunga i premi dei tornei del Grande Slam e che fa del Six Kings Slam l'evento tennistico più remunerativo della storia

Sinner inarrestabile: un 2024 da incorniciare

La vittoria di Riad è solo l'ultima perla di una stagione straordinaria per Jannik Sinner. Il campione italiano ha già conquistato 2 titoli del Grande Slam, 3 Masters 1000 e 7 tornei in totale nel 2024. Con questo successo, Sinner consolida ulteriormente la sua posizione in vetta al ranking ATP e alla classifica dei guadagni stagionali, staccando nettamente i rivali

Il futuro è azzurro

A soli 23 anni, Jannik Sinner si sta imponendo come il nuovo dominatore del tennis mondiale. La sua crescita sembra inarrestabile e i tifosi italiani sognano un'era di successi tricolori. Il prossimo obiettivo? Confermarsi alle ATP Finals di Torino, per chiudere in bellezza una stagione già leggendaria.