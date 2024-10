Sinner, l’Itia difende la sentenza sul caso doping: “Seguite regole della Wada. Nostro giudizio si basa sulla scienza”

Roma, 17 ottobre 2024 – La decisione dell'International Tennis Integrity Agency (Itia) di scagionare Jannik Sinner dall'accusa di doping a seguito della positività al Clostebol si è attenuta alle regole definite “dal Codice mondiale antidoping”, a sua volta “stabilito dall'Agenzia mondiale antidoping”, ovvero la Wada che ora ha fatto ricorso al Tas contro quella decisione.

Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale

Così il Ceo dell'antidoping del tennis, Karen Moorhouse, difende la decisione dell'Itia nata dalla valutazione di "circostanze, fatti e dati scientifici”, indipendentemente dal “profilo del giocatore coinvolto”.

L'intervento del Ceo Moorhouse è contenuto in un report sull'attività dell'Itia nel 2024. Consapevole "che può essere difficile comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo”, la Itia ha voluto chiarire la propria posizione, dopo il ricorso al Tas della stessa Wada contro la decisione di dichiarare Sinner “non colpevole e non negligente”.

“I criteri con cui gestiamo i casi non cambiano, indipendentemente dal profilo del giocatore coinvolto – sottolinea Moorhouse –. Comprendiamo che il caso che ha coinvolto Sinner sia stato al centro dell'attenzione e abbia provocato tanti commenti e tante speculazioni, in seguito alla nostra decisione di non attribuire nessuna colpa e nessuna negligenza al giocatore”. Finendo per spostare “il focus dell'appello sull'interpretazione e sull'applicazione delle regole da parte del tribunale indipendente per determinare il livello di colpa del giocatore, piuttosto che sull'indagine dell'Itia sui fatti e sulla scienza”.