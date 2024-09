Sinner, la Wada fa ricorso per il caso Clostebol e chiede la squalifica da uno a due anni. L’ultima parola al Tas

Roma, 28 settembre 2024 – La Wada fa ricorso contro Sinner per il caso clostebol.

L'Agenzia mondiale antidoping conferma di aver presentato giovedì 26 settembre ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) per il caso del numero 1 del ranking Atp, giudicato da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) considerando non corretta la motivazione “senza colpa o negligenza” dopo essere risultato positivo due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.

Ora l’ultima parola spetta al Tas.

Secondo la Wada, l’affermazione “nessuna colpa o negligenza” non è corretta ai sensi delle norme applicabili. L’Agenzia antidoping chiede un periodo di squalifica da uno a due anni senza la cancellazione dei risultati precedenti.

