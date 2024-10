Dopo l’ultimo duello Nadal-Djokovic (18,30) ecco la finale del Six Kings Slam. Sinner-Alcaraz, a Riad ancora show

Solo un’esibizione. Ma è lo specchio del presente. Al Six Kings Slam di Riad (oggi non prima delle 20) la nuova generazione del tennis si gioca il maxi premio da 6 milioni di euro mentre i miti che hanno incantato il mondo negli ultimi anni si spartiscono il terzo posto. Più che gli assegni di due Slam messi assieme a chi fra Sinner e Alcaraz si aggiudicherà l’incontro. Ma prima un antipasto da leggenda: alle 18,30 tutti sintonizzati (su Supertennis, Sky o Dazn) per godersi l’ultima sfida fra Nadal e Djokovic prima che il maiorchino prenda definitivamente la strada del ritiro (accadrà dopo la Davis). Intanto l’azzurro va a caccia della prima vittoria stagionale contro la sua nemesi Carlitos. Ben tre delle sole 6 sconfitte (contro i 65 successi) nel 2024 sono arrivate per mano del giovane iberico. Per il resto è una stagione immacolata, rovinata in parte dal caso doping e dal ricorso Wada al Tas dopo l’assoluzione dell’Itia. "Sinner ha dimostrato la sua innocenza – ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, in un’intervista trasmessa a ComoLake 2024 –. L’organismo che si occupa di antidoping all’interno del sistema tennistico lo ha certificato. Mi auguro che la Wada, al di là degli aspetti formali forse quasi dovuti, arrivi alle medesime conclusioni".