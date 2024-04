Sinner-Paolini, suggestione olimpica per il doppio misto di tennis

E se alle Olimpiadi i due migliori tennisti italiani del momento facessero coppia nel doppio misto? Una suggestione per il mondo della racchetta lanciata da uno dei possibili protagonisti: Jasmine Paolini ha acceso la curiosità tendendo la mano a Jannik Sinner per un tandem inedito in vista dei Giochi di Parigi 2024.

Da Madrid alla Francia, la ventottenne di Castelnuovo Garfagnana ha aperto alla possibilità di giocare il doppio misto in coppia con il numero uno italiano del ranking Atp per un dream team senza dubbio affascinante ma per ora fermo ad un'ipotesi che nemmeno la Paolini ha confermato ufficialmente. "A me piacerebbe, è ovvio - ha raccontato ha margine del successo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid sulla francese Caroline Garcia - però non me lo hanno chiesto e bisognerà vedere come va, quali saranno gli obiettivi. C'è da giocare il singolo e spero anche il doppio femminile. Sono disposta a giocare anche il terzo torneo (il doppio misto, ndr) perché si tratta di un'opportunità ed è una cosa diversa che non ho mai fatto. Al momento non ci sto pensando, decideremo in seguito".

Al momento dunque le possibilità di vedere Paolini e Sinner fianco a fianco sono difficili da calcolare: tutto dipenderà dalle decisioni del team azzurro ma anche dalle motivazioni dei due, a partire proprio dal ventitreenne di Sesto Pusteria che sta giocando proprio il Masters 1000 di Madrid. Il suo cammino sulla terra rossa è iniziato con la semifinale di Montecarlo e in Spagna l'obiettivo è quello di andare il più avanti possibile per preparare al meglio gli Internazionali di Roma e poi lo Slam parigino. Dopo l'impegno al Philippe-Chatrier ecco che anche Sinner potrebbe sbilanciarsi su questa suggestione olimpica.