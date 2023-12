Sinner si rilassa sugli sci: “Ma è ora di tornare in campo”

SESTO PUSTERIA, 26 dicembre 2023 _ Un’ultima sciata sulle nevi di casa prima di rituffarsi sui campi da tennis: Jannik Sinner se l’è concessa nel giorno di Santo Stefano e ha postato un video sui social: “Mi è mancato questo, ma ora è tempo di tornare in campo”, ha postato il vincitore della Coppa Davis e attualmente numero 4 del mondo, che da giovane è stato anche un promettentissimo sciatore prima di scegliere definitivamente la racchetta da tennis al posto di quella da sci. Ora Sinner si sposterà in Australia, dove nel primo Slam della stagione arriva con una classifica e una considerazione da parte degli avversari che lo rendono sicuramente uno dei favoriti. Non ha giocato tornei in preparazione, come invece fece prima dell’inizio della stagione 2023. D’accordo con lo staff, Jannik giocherà solo l’esibizione del Kooyong Classic vicino a Melbourne dal 10 al 12 gennaio con rivali come Holger Rune, Casper Ruud, Andy Murray e Stan Wawrinka. Il suo coach Simone Vagnozzi ha spiegato che la scelta di riposarsi un po’ è dovuta alla conclusione tardiva della stagione con la disputa e la vittoria della Coppa Davis.