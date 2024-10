Sinner-Alcaraz al Six Kings Slam: orario e dove vedere in tv la finale

Riyadh, 18 ottobre 2024 – La sfida più attesa per la finale del torneo esibizione più ricco della storia. È Sinner-Alcaraz l’atto conclusivo del Six Kings Slam in corso a Riyadh, in Arabia Saudita. Nella prima semifinale di giovedì il numero 1 del mondo ha sconfitto Nole Djokovic in tre set (6-2, 6-7, 6-4): una battaglia durata 2 ore e 27 minuti. D’altronde quando in campo ci sono Jannik e la leggenda serba non è mai una partita banale: "Abbiamo preso seriamente la partita, cercando di dare il nostro meglio – le parole di Sinner al termine della gara –. Ci conosciamo molto bene, conosciamo la forza e la debolezza dell'altro. La mia calma? Contro Djokovic mi sono un po' innervosito, mi capita quando sono stanco. Sono felice di avere un'altra chance sabato. Non mi sento freschissimo ma cercherò di dare il miglior spettacolo possibile per il pubblico".

La vittoria di Alcaraz contro Nadal

Il fenomeno italiano affronterà quindi Carlos Alcaraz per conquistare la prima edizione del torneo saudita e incassare il maxi premio di 6 milioni di dollari. In semifinale Alcaraz ha superato nel derby spagnolo Rafael Nadal, che ha già annunciato il ritiro al termine della stagione. Il numero 2 del mondo si è imposto con un doppio 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca e dove vedere il match

La finale tra Sinner e Alcaraz è in programma sabato 19 ottobre alle 20. Il match sarà trasmesso in diretta a pagamento su Sky Sport. È prevista anche la diretta in chiaro su Supertennis e Cielo. In streaming sarà possibile assistere alla partita sulle piattaforme Sky Go, Now e Dazn.

L’ultimo scontro Nadal-Djokovic

Prima della finalissima, è prevista alle 18.30 la finalina per il terzo posto. Rafael Nadal sarà protagonista dell’ultima battaglia contro Novak Djokovic: la loro rivalità è stata uno dei pilastri del tennis negli ultimi 15 anni. “Mi sento supportato e amato in tutto il mondo – ha detto Nadal dopo il ko contro Alcaraz –. Sono davvero molto fortunato ad aver avuto una carriera lunga e di successo. Probabilmente mi allenerò venerdì, sto facendo del mio meglio. Ho la Coppa Davis davanti a me tra un mese e ogni giorno è un'opportunità per migliorare".