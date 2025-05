Sky Sport: Estate di Grandi Eventi Sportivi con Tennis, Calcio e Motori

L’estate di Sky Sport è già calda prima di partire. Oltre 90 le competizioni seguite, per più di 6mila ore di diretta. Accento sul tennis, ovviamente. Gli Internazionali d’Italia decollano, ma già si vedono Wimbledon all’orizzonte, una esclusiva Sky Sport, e gli US Open, oltre a una serie di 42 tornei. C’è poi una vera chicca, ‘Tennis Heroes’: dieci episodi in cui si ricompone la mitica coppia Adriano Panatta-Paolo Bertolucci (nella foto). Un doppio anche di simpatia e aneddoti con l’intelligenza artificiale a rendere il tutto ancora più interessante, e la conduzione di Stefano Meloccaro.

Tra gli eventi più attesi anche le battute finali delle coppe europee di calcio, con la Champions arrivata alle battute finali: il 31 maggio a Monaco si assegna il titolo, così come le finali di Europa e Conference League, il 21 e il 28 maggio a Bilbao e Breslavia, oltre alla finale di Uefa Super Cup il 13 agosto a Udine. Senza perdere di vista i campionati nazionali e internazionali: Bundesliga, Serie A e Premier, e le sfide decisive in Serie C.

Poi tanto altro con i motori, il basket, il rugby e l’atletica. Ventuno i Gp tra F1 e MotoGp, oltre a tutti i round superbike, mentre la pallacanestro brillerà con le fasi finali di Eurolega e NBA, in attesa degli europei femminili e maschili. E ancora: le finali di Diamond League a Zurigo ad agosto, e i tornei di golf, compresa la Ryder Cup.

Nella "Casa dello Sport" anche karate, judo e baseball, poi "Calciomercato-L’Originale" itinerante in otto tappe e le grandi produzioni originali Sky Sport dedicate al calcio con Federico Buffa, Giorgio Porrà e Paolo Di Canio.