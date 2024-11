Tennis. Match Ball ai play off. Che sfida col Ct Maglie

Una sfida che vale una stagione. Domenica il Match Ball Firenze ospita il Ct Maglie nella semifinale play off in gara secca. Si gioca con inizio alle 10 al Circolo Tennis di Candeli e non è previsto il pareggio, solo chi va avanti e chi si ferma qui. In caso di tre incontri pari, ci sarà il doppio di spareggio. Chi vince andrà ad affrontare in finale play off una prima classificata (Canottieri Padova da sorteggio) con una giornata di andata e una di ritorno.

"Un primo piccolo e grande traguardo – afferma la direttrice del Circolo, Chiara Casamonti –. La nostra squadra di Serie A2 è tornata vincitrice per 5-1 dalla trasferta a Lecce. Quest’ultima affermazione ci ha confermato al secondo posto nel girone. Poi la Federtennis ha fatto i sorteggi per la fase play off che per noi si è tradotta in uno scontro diretto contro una terza classificata degli altri gironi. Siamo carichi e non vediamo l’ora di scendere in campo per difendere i nostri colori ed il lungo cammino che ci ha portato fin qui. Invito i soci e i nostri sostenitori ad essere presenti domenica perché il supporto e la passione di ognuno sono energia vitale per i giocatori della squadra. Ricordo che l’ingresso al Circolo di Candeli a Bagno a Ripoli sarà libero e gratuito".

Nell’ultima giornata del girone di serie A2 il Match Ball ha battuto 5-1 il Ct Lecce. Una vittoria che ha garantito al circolo fiorentino il 2° posto nel girone. Nella giornata sono entrati in campo per il Match Ball Firenze il numero 2 Lorenzo Sciahbasi che esce sconfitto dopo una incredibile lotta contro Juan Iliev 2.1 per 1-6 6-4 4-6. Daniele Capecchi vince e ripristina la parità contro Felipe Virgili 2.4 per 4-6 6-1 7-6. Sull’1-1 pari entrano in campo il fiorentino Andrea Meduri che batte nettamente 6-1 6-1 Gabriele Leccisi 2.6 e il numero 1 della squadra Jacopo Berrettini che porta a casa l’ultima vittoria per Firenze contro Facundo Juarez per 6-1 6-1. Il circolo di Bagno a Ripoli voleva la vittoria per conquistare il secondo posto, mentre Lecce era in cerca del successo per evitare i play out. Dopo i singoli il Match Ball era sopra per 3 incontri a 1, e nei doppi schiera le coppie Meduri-Capecchi e Berrettini-Sciahbasi portando a casa entrambi i doppi per 6-0 6-1 e il secondo 11-9 al super tiebreak del terzo set.

Francesco Querusti