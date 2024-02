Tennis, Sinner sempre più vicino al numero 2 Alcaraz: piani di sorpasso a Indian Wells

Roma, 26 febbraio – E’ da oggi di appena 535 punti il distacco tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, che occupano rispettivamente la seconda e terza posizione del ranking Atp, con Novak Djokovic sempre primo. A parte questo, non ci sono cambiamenti nella Top 10 della classifica pubblicata oggi, che vede allargarsi il divario tra il serbo e lo spagnolo, ora separati da 1050 punti. Il norvegese Casper Ruud ha ottenuto l'11esimo posto a scapito del greco Stefanos Tsitsipas. Il russo Karen Khachanov è 15mo grazie al sorpasso sugli americani Frances Tiafoe e Ben Shelton. L'argentino Francisco Cerundolo, 20mo, rientra nella Top 20 dopo aver rimontato di due posizioni. Il suo connazionale Sebastian Baez, vincitore domenica del torneo ATP 500 di Rio, ha ottenuto il miglior ranking della sua carriera, scalando nove posizioni fino a raggiungere il 21esimo posto nel mondo. Dopo Sinner il migliore degli italiani è Lorenzo Musetti, numero 26, seguito da Matteo Arnaldi (n.42) e Lorenzo Sonego (n.48). Tra una settimana inizia il torneo californiano di Indian Wells, un Atp Masters 1000 che potrebbe già registrare il sorpasso di Jannik su Carlos, quest’ultimo vincitore lo scorso anno e reduce dal lieve infortunio che l’ha fatto uscire a Rio de Janeiro. Sinner può superare lo spagnolo se questi viene eliminato prima dei quarti, se Alcaraz esce ai quarti e Sinner l’azzurro arriva almeno gli ottavi, se Carlos viene eliminato in semifinale e Sinner centra almeno la semifinale. Oppure se i due grandi amici e avversari si affrontano in finale e vince il nostro.