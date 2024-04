Tennis: Successi italiani a Marrakech e Bogotà, Sinner si prepara per Montecarlo

Mentre Jannik Sinner prepara il ritorno all terra rossa nella ’sua’ Montecarlo, in Marocco inizia bene il cammino di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini a Marrakech. Cobolli ha iniziato battendo al primo turno 6-1 6-4 la wild card giordana Abdullah Shelbayh, e ora troverà il russo Pavel Kotov. Berrettini, attualmente numero 135, ha sconfitto 6-2 6-1 il kazako Shevchenko, e anche Fabio Fognini ha superato il primo turno dopo le qualificazioni, battendo in rimonta 6-7(4) 6-1 6-4 il francese Hugo Gaston, ora troverà il serbo Djere, n.34. A Bogotà invece Sara Errani è arrivata al secondo turno battendo l’ucraina Yuliia Starodubtseva, n.136 WTA, per 6-2 7-6(5).