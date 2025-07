Wimbledon 2025: programma e orari tv degli italiani in campo oggi, giovedì 3 luglio

Londra, 3 luglio 2025 – Una buona e una cattiva notizia dalla terza giornata di Wimbledon. Impresa di Mattia Bellucci che ha eliminato il tre set Jiri Lehecka, uno degli outsider, delusione per Jasmine Paolini, sconfitta in tre set da Rakhimova e ora impossibilitata a difendere i punti della finale raggiunta un anno fa. Che peccato. L’Italia al maschile, per ora, si fa preferire e nella giornata di giovedì arriverà anche il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo la vittoria all’esordio su Nardi, assieme ad altri quattro tennisti azzurri a caccia del terzo turno. Non solo Jannik, infatti, ma anche Cobolli, Sonego, Cocciaretto e Bronzetti, mentre Darderi dovrà terminare il suo match contro Fery. Ce n’è per tutti i gusti.

Il programma degli italiani

Il numero uno al mondo Jannik Sinner, eliminato Nardi all’esordio, si troverà di fronte l’australiano Vukic, numero 93 delle classifiche mondiale e giunto al secondo turno grazie alla vittoria in quattro set su Tseng. I precedenti sono favorevoli a Sinner che ha battuto sul cemento due volte Vukic, la prima a Melbourne per 6-2 6-4 nel 2021 e la seconda a Sofia per 6-2 6-3. La partita è stata inserita come terzo match sul campo centrale con orario di inizio approssimativo verso le 18/18.30 del pomeriggio. Aprirà invece il programma del campo 2 Flavio Cobolli, impegnato alle ore 12 contro il britannico Pinnington Jones, numero 218 delle classifiche Atp. L’azzurro alla sfida forte del successo su Zhukayev in tre set, mentre il britannico ha sconfitto l’argentino Etcheverry e non va sottovalutato. Non ci sono precedenti tra i due. Per quanto riguarda Darderi, invece, ci sarà la prosecuzione del match contro Fery che lo vede in vantaggio per 6-4 6-3: serve completare l'opera. Appuntamento per le 14.30 circa sul campo numero 2.

Per concludere con il tabellone maschile ci sarà Lorenzo Sonego, che dovrà provare a riscattare la sconfitta al primo turno di Lorenzo Musetti. Di fronte, infatti, colui che ha eliminato il tennista toscano, ovvero il georgiano Basilashvili, contro cui Sonego vanta due vittorie nei tre precedenti. A Roma nel 2020 Sonego vinse in due set, ma un anno dopo il georgiano si prese la rivincita alle Olimpiadi di Tokyo in tre set, mentre a settembre 2021 a San Diego di nuovo vittoria di Sonego in due. Appuntamento sul campo 17 dove la partita è stata inserita come quinto match e con orario presumibile d’inizio verso le 18.30. Nel tabellone femminile missione difficile per Lucia Bronzetti che affronterà la testa di serie numero sette Andreeva alle ore 14 sul prestigioso campo 1.

Non ci sono precedenti tra le due e per l'azzurra servirà una mezza impresa. Infine, dopo la grande vittoria contro la testa di serie numero 3 Pegula, Elisabetta Cocciaretto affronterà al secondo turno l’americana Volynets verso le 14 sul campo 16. Le due giocatrici si sono incontrate nel 2018, sempre a Wimbledon ma nel torneo juniores, quando Cocciaretto vinse per 7-5 6-4. E’ l’unico precedente tra le due tenniste.

Dove vedere Wimbledon in tv

Il torneo di Wimbledon è una esclusiva Sky Sport e sarà visibile sui canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport Tennis, 203, e Sky Sport Arena 204. A questi tre canali si aggiungono anche quelli Sky Wimbledon dal 251 al 256 e Sky Sport Mix, canale 211, per una sorta di diretta gol tennistica. In streaming su Sky Go e Now Tv.