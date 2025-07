Wimbledon, fuori anche Jasmine Paolini. Battuta dalla numero 80 del ranking

Londra, 2 luglio 2025 – Un’altra clamorosa eliminazione anzitempo a Wimbledon: purtroppo si tratta della nostra Jasmine Paolini. L’azzurra di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), numero 5 al mondo, è stata battuta al secondo turno dalla russa Kamilla Rakhimova, attuale numero 80 del ranking, che al terzo turno sfiderà la vincente tra la ceca Linda Noskova e la tedesca Eva Lys. Dopo aver vinto il primo set 6-4, Paolini ha ceduto il secondo e il terzo per 4-6. Per Rakhimova è la prima volta al terzo turno di Wimbledon e anche la prima vittoria contro una top 10.

L’uscita di scena di Paolini si aggiunge a quelle di Coco Gauff e Jessica Pegula, sconfitte al debutto. Tra le top 5 solo la numero 1, Aryna Sabalenka, procede al terzo turno. Lunga la lista dei top player eliminati a sorpresa anche nel tabellone maschile: Musetti, Zverev, Rune e Medvedev fuori al primo turno.

Da Parigi a Londra, Paolini ha fatto passi indietro: al Roland Garros infatti era uscita agli ottavi. E qui sull'erba del 'The Championships' lo scorso anno 'Jas' era arrivata in finale! Ora, nonostante il supporto del pubblico, tutto dalla sua parte, lascia praticamente subito il torneo del singolare sconfitta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Maledetti errori. Il bilancio complessivo in stagione di Paolini, già scivolata al numero 5 della classifica Wta, diventa di 28 vittorie e 12 ko. Per lei a Wimbledon parte adesso la caccia al riscatto con il doppio in coppia con Sara Errani.

Domani torna in campo il n.1 al mondo, Jannik Sinner, atteso al secondo turno dal 29enne australiano Aleksandar Vukic, capace di arrivare tra i migliori 50 al mondo (2014), ma ancora in attesa di un primo titolo in carriera. Due i precedenti tra i due, entrambi, sul veloce, terminati a favore di Sinner. Ma questa volta il confronto sarà sull'erba, che Vukic conosce bene.