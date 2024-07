Wimbledon, gli italiani in campo oggi giovedì 4 luglio: derby Musetti-Darderi, Cobolli sfida Tabilo

Londra, 4 luglio 2024 – Wimbledon 2024 parla ancora italiano e lo farà anche nella quarta giornata di partite. In campo i secondi turni della parte bassa di tabellone con tre italiani in campo. Archiviata una preziosa giornata per il tennis italiano con il spettacolare secondo turno tra Berrettini e Sinner, vinto da Jannik in quattro lottati set, in seguito ai successi di Fabio Fognini su Casper Ruud e di Jasmine Paolini su Minnen, giovedì 4 luglio saranno in campo altri tre italiani con un secondo derby. Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli saranno i protagonisti della quarta giornata di Wimbledon.

Lorenzo Musetti

Altro derby al secondo turno

Due i match in programma per quanto riguarda gli italiani nella giornata di giovedì 4 luglio. Si affrontano al secondo turno di Wimbledon Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, derby azzurro, e Flavio Cobolli contro Leandro Tabilo. Si riparte da un derby. Per arrivare alla partita ha sofferto di più il terraiolo Darderi, che ha avuto la meglio al quinto set del britannico Choinski mentre Musetti ci ha messo un set a entrare in ritmo contro il francese Lestienne, poi sconfitto in rimonta per tre set a uno. I due tennisti arrivano a Wimbledon da situazioni diverse, perché Darderi è neofita e su una superficie non tanto affine, mentre Musetti è reduce dalla finale al Queen’s e all’All England Club ha ambizioni importanti. Un solo precedente tra i due e risale al 18 maggio di quest’anno quando al Challenger su terra rossa di Torino Musetti si è imposto 7-5 7-6. Il vincente di questa sfida affronterà uno tra l’argentino Comesana e l’australiano Walton. La partita si giocherà come secondo match sul campo 4 dopo l’incontro femminile tra Bucsa e Bouzas Maneiro che inizia alle 12 (orientativamente attorno alle 14).

In campo ci sarà anche Flavio Cobolli che affronterà il cileno Leandro Tabilo, numero 19 delle classiffche mondiali. L’azzurro ci arriva forte del bel successo contro il temibile australiano Hijikata, mentre il cileno ha sconfitto il padrone di casa Evans in tre solidi set. C’è un solo precedente tra i due e risalire al maggio di quest’anno quando a Madrid vinse Cobolli al terzo set. La partita è in programma come secondo match sul campo 14 in seguito al secondo turno di tabellone femminile tra Kostyuk e Saville che inizia alle 12 (presumibile orario d'inizio alle 14).

Tutto il torneo di Wimbledon è in diretta sui canali Sky Sport, 201 e 203, e sui canali dedicati Sky Wimbledon dal 252 al 257. In streaming su Sky Go e Now Tv.