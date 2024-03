Wolff apre a Max: "In Mercedes?. Sì, prima o poi"

E se nello strano valzer dei piloti fosse Max Verstappen a raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton in Mercedes? Con l’inglese destinato alla Ferrari e un Sainz ancora senza vettura per il 2025

Toto Wolff lascia una porticina aperta e aggiunge pepe a un ribollente mercato delle prime guide.

Ma facciamo un po’ d’ordine: l’olandese volante è sotto contratto con la Red Bull fino a fine 2028 e nessuno avrebbe mai pensato a una possibile rottura anticipata, almeno fino a qualche settimana fa. Ma il caso Horner (accusato di comportamento improprio da una dipendente e poi ’assolto’), i contrasti fra il team principal e papà Jos e la presunta clausola che gli permetterebbe di lasciare la Red Bull prima della scadenza dovesse andare via Helmut Marko, hanno iniziato a far circolare dei rumors sul possibile approdo di

Verstappen in Mercedes.

E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato appunto il team principal delle Frecce, Wolff, ai microfoni di Fox Sports Australia: "E’ un pilota straordinario (verstappen, ndr), penso che a un certo punto si farà", dice a proposito di un possibile ingaggio dell’olandese. E sull’ipotesi che vada in porto già nel 2025, quando Hamilton andrà in Ferrari, aggiunge: "Abbiamo un posto libero, l’unico fra i top team, a meno che Max non decida di andarsene. E allora quel posto non sarebbe più libero". Il team principal della Mercedes rimanda comunque all’estate la scelta del post-Hamilton, ammettendo però che "dipenderà anche da quello che fa Max", e aggiunge sale sulla ferita. Nel frattemo, nemmeno Horner ha escluso che Sainz, al termine della stagione in Rosso, possa atterrare dalle parti del box Red Bull. Senze escludere che Carlitos, oggetto del desiderio di almeno 4 scuderie visto il buon avvio stagionale, possa scegliere l’opzione Mercedes.