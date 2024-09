Bagnaia, a Misano voglio vincere ma senza rischiare troppo

"Se Martin fosse dietro di me firmerei per un podio, ma io proverò di tutto per riuscire a vincere. Intanto perchè questo sarà il mio centesimo gran premio e poi perchè riuscirei anche raggiungere la centesima vittoria per la Ducati. Tuttavia, non voglio correre troppi rischi". Sono le parole di Francesco Bagnaia in conferenza stampa a Misano in vista del Gp dell'Emilia Romagna, seconda gara consecutiva sul circuito romagnolo per un Mondiale MotoGp 2025 che il pilota della Ducati Lenovo ritiene "si deciderà solo nell'ultimo appuntamento, a Valencia". "Avendo già gareggiato qui, sappiamo che gomme usare e che setup adottare. Ci sarà più competitività da parte di tutti, il livello sarà più alto - spiega Bagnaia -. C'è meno caldo, quindi avremo meno problemi con la temperatura della gomma anteriore. Quindi saremo tutti molto vicini, il minimo errore potrebbe costare molto caro", prevede. ""Rispetto alla passata stagione, mi sento più preparato fisicamente, mi sento meglio - dichiara ancora il campione del mondo -. L'esperienza dà le giuste motivazioni e aiuta a gestire la pressione. Questa parte della stagione mi piace, ma penso che il campionato si deciderà a Valencia".