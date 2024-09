Coppa Davis: vince anche Arnaldi, Italia batte il Brasile

Successo dell'Italia sul Brasile nel primo match del Girone A delle Finals di Coppa Davis 2024, in corso a Bologna. Dopo la vittoria di Berrettini su Fonseca, Matteo Arnaldi ha portato il punto del decisivo 2-0 battendo Thiago Monteiro in tre set (7-5, 6-7, 7-6) dopo una maratona durata 3 ore e 39 minuti. A seguire il doppio, con in campo Andrea Vavassori e Simone Bolelli.