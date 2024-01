Djokovic imbattuto in Coppa degli Stati Uniti dal 2019 in Australia Novak Djokovic è stato sconfitto dall'australiano Alex de Minaur, interrompendo la sua striscia di 43 vittorie consecutive in Australia. La sconfitta è stata causata dal dolore al polso destro. De Minaur ha portato all'Australia il primo punto nella United Cup, poi Ajla Tomljanovic ha vinto il match decisivo.