Euro U21:Nunziata,con Irlanda ragazzi devono giocare col sorriso

"Alla squadra chiederò le solite cose: di giocare a calcio, di farlo con intensità e di farlo con il sorriso, perché i ragazzi le cose le sanno fare". Parola del selezionatore della nazionale italiana Under 21, Carmine Nunziata, in vista del match con i pari età dell'Irlanda di domani a Triste, decisivo per la qualificazione agli Europei di categoria. "La squadra è tranquilla e consapevole di saper fare le cose - ha aggiunto il tecnico, nella conferenza stampa della vigilia - in una settimana abbiamo lavorato bene". Nunziata definisce l'Irlanda "una buona squadra, con giocatori di qualità. Dobbiamo giocare la nostra partita, anche perché abbiamo studiato i nostri avversari cercando qualcosa su cui metterli in difficoltà".