Frattesi, nazionali più forti di noi, ma abbiamo grande spirito

''Ci sono, e ci sono sempre state, nazionali tecnicamente più forti di noi ma quello che riconoscono all'estero, e che fa la differenza e ci contraddistingue. è lo spirito italiano, restiamo sempre attaccati alle partite e lo abbiamo dimostrato anche giovedì quando siamo rimasti in 10 contro il Belgio''. Così' Davide Frattesi dal raduno azzurro di Coverciano, dove con i compagni sta preparando la gara di lunedì a Udine contro Israele battuto a settembre per 2-1 sul neutro di Budapest.' 'La partita di lunedì è importantissima - ha continuato il giocatore dell'Inter - Vogliamo restare in testa al girone confidando poi che Francia e Belgio si annullino a vicenda. Ci aspetta una sfida tosta, Israele è una buona squadra con giocatori interessanti. All'andata abbiamo subito un gol evitabile, dobbiamo migliorare nella gestione del risultato''. Poi qualche considerazione sul recente passato: "ciò che ci è un po' mancato nella spedizione dell'Europeo è stato il divertimento in campo che s'è visto col Belgio - ha detto Frattesi -. Trascorrere tanti giorni in un ambiente non gioioso e simpatico come c'è ora ha influito sul rendimento di tutti i giocatori. Lì c'era troppa pressione, sia all'esterno che all'interno. Alla fine ce la siamo messa pure da soli, non è stata una spedizione così divertente".