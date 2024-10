Giappone: Bagnaia, è stata una gara complicata

Francesco Bagnaia ha parlato di "gara complicata", dopo la vittoria nella Sprint della MotoGP in Giappone. "Ho dovuto sacrificare un po' di performance, ma sono partito bene" ha detto a Sky. Poi, dopo aver subito il sorpasso di Acosta, "Pedro stava facendo un ritmo incredibile", spezzato però dalla caduta dello spagnolo a pochi giri dal termine. "Oggi non era proprio il caso di prendere rischi eccessivi, verso la fine ricominciava a gocciolare" ha aggiunto Bagnaia. Il campione del mondo ha vinto in Giappone la sesta Sprint sulle ultime 10: "E' un tipo di gara non particolarmente nelle mie corde, ma ho lavorato tanto per essere in grado di spingere al massimo fin dal via e lavorando si migliora sempre".