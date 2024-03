Indian Wells: Sinner implacabile con Struff, è agli ottavi

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi di finale del torneo di Indian Wells battendo in due set il tedesco Jan-Lennard Struff, col punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e un quarto di gioco. L'azzurro affronterà nel prossimo turno lo statunitense Ben Shelton o l'argentino Francisco Cerundolo. Sinner ha vinto il primo set in mezz'ora, strappando il servizio al tedesco nel quarto game e poi approdando senza sforzo all'1-0. Simile l'andamento della seconda partita, col break al quinto game dell'italiano che poi annulla due palle del possibile contro break di Struff per risolvere la pratica con un classico 6-4. Sono ora 17 le partite consecutive vinte dal pusterese, 14 nel 2024 con due titoli conquistati. Per gli ottavi si sono qualificati anche il greco Stefanos Tsitsipas, che ha eliminato l'idolo di casa Frances Tiafoe con un doppio 6-3, e l'australiano Alex de Minaur, che ha dominato il kazako Alexander Bublik, sconfitto 7-5, 6-0.