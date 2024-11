Italiano 'è importante avere continuità di risultati'

"E' arrivata la vittoria, quella è la prima cosa che conta. Abbiamo vinto in un campo difficile, per noi era importante avere continuità e ora andiamo via con tantissimi aspetti positivi. Uno sicuramente e Karlsson". Lo ha detto Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, a Dazn dopo il 3-2 alla Roma. "Sono arrivato qui con grande voglia, avevo necessità di conoscere i ragazzi e sin dal primo giorno hanno dato disponibilità - ha spiegato -. Ora i risultati ci stanno dando ragione, dobbiamo crescere in casa e giocare con maggior personalità. Stiamo crescendo di condizione e i meccanismi stanno migliorando". Italiano ha poi concluso parlando di Castro: "Ha venti anni, ha grandi doti come il dinamismo. Deve ancora crescere e imparare tanto".