Mondiali'26:Argentina-Cile 3-0, Dybala gol, Nico Gonzalez ko

Assente in estate nella Copa America vinta dall'Argentina, Paulo Dybala torna in Nazionale e ritrova il gol. Festa allo Stadio Monumental per la squadra di Scaloni, che supera 3-0 il Cile e resta in vetta al girone sudamericano nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Assente Messi per infortunio e ormai senza Di Maria, celebrato nel pre-partita col ritiro dall'Albiceleste, i padroni di casa presentano nell'undici iniziale Lautaro Martinez (in campo 79 minuti) e Nico Gonzalez, sostituito ad inizio ripresa per un problema alla caviglia sinistra. Il giocatore della Juventus andrà valutato per stabilire l'entità dell'infortunio. Penultima nel raggruppamento, la squadra di Gareca resiste per un tempo ma crolla dopo l'intervallo. Il vantaggio lo firma Mac Allister al 48', poi la girandola di cambi dove trovano spazio anche Dybala e il laziale Castellanos (all'esordio assoluto in Nazionale). Il raddoppio è di Julian Alvarez passato in estate all'Atletico Madrid, mentre il tris al 91' è proprio della Joya rimasto alla Roma. Quarto gol con l'Albiceleste per Dybala, che non segnava dal 3-0 all'Italia nel 2022. Una rete festeggiata indossando la maglia numero '10' della Pulga. Prossima sfida a Barranquilla contro la Colombia, terza nelle qualificazioni e recentissima avversaria in finale nel trionfo in Copa America.