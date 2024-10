Moto: Giappone; Bagnaia "bella lotta con Jorge,lui più costante"

A cinque gp dalla fine della stagione, è ormai una corsa a due per il motomondiale, come hanno ben chiaro Francesco Bagnaia e Jorge Martin, i primi a parlare nella conferenza stampa del giovedì a Motegi, dove domenica si correrà il Gp del Giappone. "Io e Pecco siamo in corsa per il titolo, penso sia difficile per Bastianini e Marquez inserirsi", afferma lo spagnolo, mentre l'italiano ricorda che "finchè non lo dice la matematica il quadro può cambiare, basta un errore". "E' bello per me essere di nuovo in battaglia con Jorge, con cui c'è stato sempre rispetto reciproco - prosegue Bagnaia -. E' stata una stagione difficile ma Jorge è stato più costante. Noi dobbiamo fare un piccolo passo avanti in termine prestazionale rispetto alle ultime uscite". "Io penso di essere più completo rispetto alla scorsa stagione e ricordando le ultime gare 2023 è bello ritrovarsi qui un anno dopo. Ancora una volta ci siamo dimostrati i migliori", la replica di Martin Bagnaia ritiene che la pista di Motegi sia buona per noi, così come Thailandia e Malesia. Poi c'è l'Australia, dove Jorge è molto forte. Ma credo che il livello sarà simile. Noi - sottolinea - dobbiamo andare meglio di lui per recuperare, mentre lui può anche controllare in certe situazioni. Domenica e in qualifica potrebbe piovere, dobbiamo essere pronti in ogni situazione per cercare di guadagnare punti su Martin". Lo spagnolo l'anno scorso vince sia la gara sprint sia il Gp, ma "ora mi importa di questa stagione - dice - . Le previsioni del tempo sono imprevedibili, vediamo. Di certo non penso al titolo, penso solo a fare il meglio in ogni weekend".