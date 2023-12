Nadal, "Felice di essere a Brisbane, non so come andrà"

A quasi un anno di distanza dall'ultimo match giocato (la sconfitta contro McDonald al secondo turno degli Australian Open con relativo infortunio), Rafa Nadal è tornato in campo a Brisbane. Il 37enne mancino spagnolo, sceso al n.672 del ranking e in gara grazie ad una wild card, ha iniziato con un assaggio del cemento australiano in doppio con Marc Lopez (i due hanno ceduto 63 64 agli esperti australiani Purcell/Thompson). Martedì è stato poi l'esordio in singolare contro un qualificato dal nome importante, Dominic Thiem, n.98 ATP (Rafa è in vantaggio 9 a 6 nei precedenti ma il 30enne di Wiener Neustadt ha vinto gli ultimi due). "Sto bene e sono felice di essere tornato" - ha esordito un Nadal super sorridente nella conferenza stampa pre-torneo -. "Anche se ho giocato solo una volta qui, nel 2017, l'anno successivo mi sono allenato tutta la settimana, ma non ho potuto giocare perché ho avuto un piccolo infortunio. Ho ricordi positivi, anche se persi contro Raonic nei quarti: è stato un buon modo per preparare l'Australian Open, visto che sono arrivato in finale dopo qualche anno che non ci riuscivo. Per questo ho deciso di tornare qui la prima settimana della stagione: ho voluto rientrare nel circuito a Brisbane perché avevo sensazioni positive dal passato. Volevo tornare in un posto che mi fosse familiare e che mi riportasse a bei ricordi". Probabilmente il 2024 sarà l'ultimo anno nel circuito del maiorchino, anche se la parola "ultimo" Rafa non la vuole pronunciare: "Il problema nel dire che sarà la mia ultima stagione è che non posso prevedere al 100% cosa accadrà in futuro. Ecco perché dico 'probabilmente'. È ovvio che c'è una forte probabilità che questa sia l'ultima volta che gioco qui in Australia. Ma se sarò qui ancora l'anno prossimo, non voglio sentirmi dire che avevo detto che questa sarebbe stata la mia ultima stagione, perché non l'ho fatto - ha sottolineato -. Non posso prevedere come starò nei prossimi sei mesi. Non posso prevedere se il mio corpo mi permetterà di godermi il tennis tanto quanto ho potuto fare negli ultimi 20 anni. Non so se il mio corpo mi permetterà di essere competitivo".