Shanghai, Sinner parte bene ma "posso migliorare ancora"

"Ho servito davvero bene" ha commentato un sorridente Jannik Sinner a caldo dopo la vittoria su Taro Daniel all'esordio al Masters 1000 di Shanghai. "Con il nuovo team" ha aggiunto parlando di Marco Panichi e Ulises Badio, ex preparatore e fisioterapista di Novak Djokovic inseriti nello staff dopo la fine della collaborazione con Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, "servirà del tempo per conoscerci meglio, ma mi sto trovando bene con loro. Cerchiamo di migliorare, di cambiare un paio di cose che speriamo possano rendermi un giocatore migliore. Ci sono ancora tante cose da fare fuori dal campo, e non vedo l'ora di farlo".