A Monza biancorossi spalle al muro. Lube, serve una domenica da leoni

Adesso o mai più. Appena tre giorni dopo la semifinale di Champions, i vice campioni d’Italia tornano in campo alle 18 per gara4 dei quarti playoff Scudetto. Se l’eliminazione contro Trento ha fatto svanire quello che poteva essere un sogno, oggi la pressione e la tensione sono maggiori. Civitanova si ritrova spalle al muro contro Monza per la seconda volta nella serie e deve assolutamente evitare di chiudere in modo fallimentare la stagione. Si gioca alla Opiquad Arena, la Mint conduce 2-1 e ha pure i vantaggi del fattore campo e di aver riposato in settimana. La Lube rischia invece di pagare le fatiche del giovedì di Coppa e quindi è particolarmente importante il fatto che Blengini abbia tutti gli effettivi, significa più rotazioni nonché più freschezza. Proprio in gara3 gli ingressi dalla panchina (Bottolo e Lagumdzija in primis) hanno salvato la Lube che era sotto 1-2 nei parziali. Vedremo quali scelte farà il tecnico ricordando che in SuperLega ci sono i vincoli sul numero di stranieri in campo. Yant è stato il mattatore di gara3, però per far giocare lui si deve andare con i centrali italiani, oppure con Zaytsev e solo uno, come opposto, tra Nikolov e Lagumdzija.

Sul fronte Monza coach Eccheli dovrebbe riproporre il sestetto schierato nelle ultime due uscite. Se in gara1 aveva cominciato con Loeppky e il futuro biancorosso era stato super, poi ha optato per Maar e Takahashi, pericolosi soprattutto al servizio. A proposito di fondamentali, nella serie la Lube ha sempre commesso più errori in attacco e solo domenica è riuscita comunque a spuntarla. È evidente che abbia sofferto la validità del muro brianzolo che sporca molti palloni e anche la buona organizzazione difensiva deve aver innervosito De Cecco (finora meglio Cachopa) e compagni. Proprio l’aspetto psicologico oggi può essere decisivo. Monza ha il secondo match ball della serie e vedremo se avrà il braccino, la Lube invece ha finalmente sconfitto la Mint dopo tre ko stagionali di fila, ma è di nuovo spalle al muro per la terza volta in una settimana. Dura reggere mentalmente.

Civitanova avrà dalla sua il sostegno di oltre 60 tifosi che giungeranno dalle Marche, mica pochi. Da ricordare che solo un altro quarto è ancora in svolgimento, alle 20.30 gara4 tra Milano e Piacenza e ospiti avanti nella serie.

Mint Vero Volley Monza: palleggiatore Cachopa; opposto Szwarc; schiacciatori Maar e Takahashi; centrali Galassi e Di Martino; libero Gaggini. A disposizione Visic, Mujanovic, Loeppky, Comparoni, Beretta, Morazzini, Frascio. All. Eccheli.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Nikolov; schiacciatori Yant e Zaytsev; centrali Anzani e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Lagumdzija, Bottolo, Diamantini, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa