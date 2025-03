Semifinali, atto secondo. Milano si prende la scena

Pesantissima vittoria esterna della Numia Vero Volley Milano che concedendo il bis in gara-2 in casa della Savino del Bene Scandicci si è portata a un passo dalla finale scudetto. Al Palazzo Wanny di Firenze, la squadra allenata da Marco Gaspari è partita forte guidata da Camilla Mingardi oltre che dalla solita Ekaterina Antropova, ma il primo vero break è stato firmato da Hena Kurtagic e Paola Egonu che sul 13-13 hanno costruito un tramortente +6 che è valso lo 0-1. Grande pallavolo da entrambe le parti nel secondo parziale, con le ospiti brave a rimanere in scia grazie a Nika Daalderop prima di un finale a sorpresa, con l’ace di Lamprini Konstantinidou che ha sparigliato le carte e valso di fatto il pesantissimo raddoppio. Le padrone di casa non hanno però mollato e anzi hanno reagito alla grande con la solita Antropova, protagonista di un assolo a suon di ace che è valso il +4 sul 20-16. Con Paola Egonu andata a riposarsi in panchina, le ragazze allenate da coach Stefano Lavarini sono tornate sotto ma sul 24-23 è stata fischiata una doppia alla capitana Orro che ha rimandato ogni verdetto al quarto set.

La decisione arbitrale ha cambiato l’inerzia dell’incontro ma sul 13-9 per le toscane Elena Pietrini ha preso il posto di Daalderop e la musica è cambiata di nuovo, con un ace di Kurtagic che è valso addirittura il sorpasso sul 17-18. Il finale di parziale è stato però tutto di Scandicci e si è andati così al tie-break, iniziato con due promettenti muri di Anna Danesi e Kurtagic. Milano ha toccato il +4, ha tremato davanti ad Antropova (top scorer, 38 punti), ma alla fine ha chiuso i conti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15).