A2 maschile. Bara Fall firma un biennale con Macerata

Il centrale Bara Fall e la Banca Macerata Fisiomed andranno avanti insieme con il giocatore che ha firmato un biennale. "Lui – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – è contento di rimanere con noi e noi siamo felici di lui". Per il giocatore si tratta della terza stagione a Macerata dove è arrivato nella passata stagione in A3 dopo il campionato disputato a Parma. "Si tratta – Vullo spiega cosa lo aveva colpito di Bara Fall – di un giocatore con spiccate doti fisiche, tra l’altro ha iniziato a giocare tardi a volley e quindi ha ampi margini di crescita. Sul piano umano si tratta di una persona solare, preziosa nel gruppo, nello spogliatoio, nei rapporti con la gente". La squadra si è salvata in A2 e questa stagione è stata utile per il futuro. "Il campionato andato in archivio – osserva Vullo – ci ha detto che avevamo allestito una buona squadra e lo abbiamo dimostrato al giro di boa trovando continuità. Abbiamo capito che la strada imboccata è quella giusta, inoltre abbiamo toccato con mano quanto sia alto il livello". Ma la stagione non è terminata perché domenica prossima i biancorossi giocheranno in Coppa Italia. "È una manifestazione – spiega Vullo – che vogliamo sfruttare per vedere all’opera quei ragazzi impiegati di meno durante la stagione".